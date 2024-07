Ambulanti fuori strada col loro mezzo a Serracapriola, i colleghi di Termoli faranno colletta

TERMOLI. Apprensione nel mondo degli ambulanti, perché due di loro, abituati frequentatori del mercato settimanale del martedì a Termoli, nel primo pomeriggio sono usciti di strada nei pressi di Serracapriola, «fortunatamente hanno solo con qualche graffio e qualche contusione medicata sul posto dai medici del 118, il mezzo da lavoro è completamente distrutto, noi come colleghi ci attiveremo per una raccolta fondi per dare una mano concreta, affinché dopo qualche giorno di convalescenza-riposo possa ricominciare a lavorare e continuare le nostre lotte sindacali per difendere i diritti degli ambulanti», ha riferito Angelo Gioia (Ana-Ugl Basso Molise.