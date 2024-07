Segnalate auto sospette in centro, scatta il controllo di Polizia e Carabinieri

TERMOLI. L'allarme sociale causato dall'episodio di ieri pomeriggio, quando è stato sventato un furto d'auto con inseguimento e arresto del bandito da parte di una pattuglia della Guardia di Finanza, intervenuta dopo che il proprietario del veicolo era stato trascinato via, nel tentativo di bloccare il ladro, ha alzato la soglia di attenzione da parte delle forze dell'ordine.

Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, alla segnalazione di auto sospette che si stavano aggirando in centro, procedendo a bassa velocità e rimirando altri veicoli in sosta, subito è scattata l'azione preventiva di Polizia e Carabinieri, che si sono precipitati con pantera e gazzella a sirene spiegate in centro, cercando di intercettare i sospetti ed evitare ulteriori azioni predatorie.

Per fortuna, di furti oggi pare non ne siano stati denunciati, così l'arrivo di 112 e 113 ha contribuito a ripristinare la tranquillità nella parte più frequentata della città.