Tragedia sulla Bifernina: un morto e sei feriti nello scontro frontale tra due auto

LUCITO. Tragedia della strada sulla statale 647, la "Bifernina", dove nella prima mattinata di oggi, al bivio di Lucito, è avvenuto un incidente stradale mortale, col coinvolgimento di due auto.

Sul posto, il 118 Molise, i Carabinieri delle stazioni di Lucito e Civitacampomarano, la Polizia stradale di Campobasso e i Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo del tragico sinistro, circolazione bloccata in entrambe le direzioni, in una domenica di fine luglio che si preannuncia oltreché drammatica, anche molto difficile, visto l'esodio dall'entroterra alla costa.

Sei le persone rimaste ferite e trasportate all'ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui almeno una in gravi condizioni.