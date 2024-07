Eccessi notturni e bagordi, "abbandonano" l'amico ubriaco in un distributore

BASSO MOLISE. Disagio giovanile, eccessi senza freni. Il sabato notte spesso reca nelle cronache i bagordi di chi non sa limitarsi, andando oltre la soglia di tolleranze, nei propri riguardi e verso gli altri.

L’ultimo esempio è avvenuto nella notte, quando un ragazzo è stato lasciato solo dagli amici in preda ai fumi dell’alcol nei pressi di una stazione di servizio della costa molisana.

Un episodio assurdo, che ha visto il ragazzo evidentemente non lucido, far scattare anche l’allarme del distributore. Accorsi, i titolari si sono dati da fare per svegliarlo dal torpore in cui era caduto, per aver alzato troppo il gomito, rifocillandolo e assicurandosi che chiamasse i propri genitori, per tranquillizzarli, poiché non l’hanno visto rincasare sino al mattino presto.

Non sappiamo cosa sia scattato nella testa di coloro che l’hanno lasciato lì, forse non hanno voluto accollarsi problemi e responsabilità, ma se non ci fossero stati i gestori così accorti della pompa di benzina, che sarebbe accaduto?