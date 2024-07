«Insieme si può»: "Oltre il Blu" per mettere in rete l'inclusione

URURI. Riuscitissimo, sabato sera, il primo di una serie di eventi inseriti all'interno del progetto itinerante Insieme si può, a cura dell’Associazione Oltre il blu in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di Larino.

Gremita la piazzetta antistante il caffè letterario di Ururi, primo comune coinvolto per ospitare questo ambizioso progetto, ideato per promuovere fattivamente l'inclusione ed accrescere in maniera sempre più diffusa la consapevolezza sull'autismo. Alle ore 18:00, l'avvio ai lavori: ai ringraziamenti di Laura Greco, sindaco del comune di Ururi, e Michele Sassano, assessore alle Politiche Sociali, hanno fatto seguito i saluti istituzionali alle autorità presenti. Interessantissimi e costruttivi i contributi della Presidente del Comitato dei sindaci dell’ATS Larino,

Graziella Vizzarri e dell'Assessore regionale, dott. Gianluca Cefaratti e la successiva presentazione del progetto che, fortemente voluto dai genitori, ha trovato immediata accoglienza da parte di Eloisa Arcano, responsabile dell’Ats la quale, non nascondendo l'emozione nel trovarsi immersa in una bellissima “onda blu”, ha espresso la sua grande soddisfazione. Valentino Macchiagodena, presidente dell’Associazione Oltre il blu, ha quindi concluso con un breve excursus sulla nascita e la crescita, in poco più di due anni, dell'Associazione che, grazie alla passione ed al grandissimo impegno profuso da tutti i soci e dagli operatori, è finora riuscita a dare sollievo a ben 51 famiglie del territorio.

Al via, dunque, la seconda parte dell'evento: in un attrezzato ed organizzatissimo spazio, i tanti bambini presenti, seguiti dagli operatori dell’Associazione Oltre il blu e dai genitori coinvolti nel progetto, hanno avuto l’opportunità di partecipare a laboratori sportivi e creativi (percorsi motori strutturati, tiro al bersaglio, attività di pittura) e di divertirsi con salti e scivolate sul gonfiabile, consumando anche pop corn e zucchero filato. Contemporaneamente, allietati dalla piacevolissima musica del dj set e sax by Jomàn, tutti i numerosissimi presenti hanno avuto la possibilità di consumare prodotti tipici molisani e siciliani nell’area Street Food, dove il servizio ai tavoli è stato affidato ai ragazzi e alle ragazze di Oltre il blu. Per concludere, lo spettacolo, attesissimo dai più piccini ma apprezzatissimo anche dai grandi, dell’instancabile mago Peppe.

Alla buona riuscita della serata hanno certamente contribuito anche gli incontri pomeridiani precedenti all'evento, durante i quali i bambini e ragazzi protagonisti e destinatari del progetto, supportati dagli educatori e con l’ausilio di agende visive, hanno ricevuto la necessaria e adeguata preparazione, a dimostrazione del fatto che, così come afferma il giovane scrittore autistico Federico De Rosa nel suo libro L'isola di noi. Guida al paese dell'autismo, “L'isolamento e l'impotenza a vivere dell'autismo si possono battere un pezzetto al giorno perché ciò che si apprende nella piccola esperienza nuova di oggi renderà possibile una nuova esperienza un po' più complessa domani [...]”.

Galleria fotografica