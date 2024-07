Altro schianto mortale sulle strade molisane, perde la vita un centauro 44enne

ISERNIA. Nella tragica ultima domenica di luglio, un altro lutto della strada. Nella serata di ieri, sulla statale 158 un incidente stradale ha causato la morte di un centauro 44enne originario della provincia di Caserta, di ritorno in Campania dopo una giornata trascorsa in Abruzzo.

Il motociclista ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il guardrail. I medici del 118 che sono intervenuti sul posto, in territorio di Colli a Volturno, in provincia di Isernia, non hanno che potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul luogo del sinistro mortale anche i Vigili del fuoco pentri e le forze dell'ordine.