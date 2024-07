Tragedia sulla "Bifernina", l'altro conducente indagato per omicidio stradale

LUCITO. Positivo ai test tossicologici di alcol e droga, il giovane di Campobasso che era alla guida dell'auto, con a bordo altri due ragazzi, coinvolta nell'incidente di ieri mattina sulla Bifernina, dove è deceduto un uomo di 56 anni.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 28 luglio, strada sulla statale 647 al bivio per Lucito. L'incidente mortale ha coinvolto due auto. Sul posto, il 118 Molise, i Carabinieri delle stazioni di Lucito e Civitacampomarano, la Polizia stradale di Campobasso e i Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo del tragico sinistro, la circolazione è stata bloccata per diverse ore.

Sei le persone rimaste ferite e trasportate all'ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui almeno una in gravi condizioni.

Il giovane, ora, è indagato per omicidio stradale.

Si attende ora l'esito ufficiale degli accertamenti che stanno svolgendo procura e carabinieri. Il ragazzo, che tornava a casa dopo la serata trascorsa sulla costa, avrebbe avuto un colpo di sonno.