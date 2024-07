Tentano di rubare uno scooter sul lungomare: arrestati 18enne e 19enne, denunciato 15enne

TERMOLI. Ennesima risposta da parte delle forze dell'ordine sull'emergenza furti che sta minando la tranquillità della stagione turistico-balneare a Termoli.

Nel tardo pomeriggio di sabato, infatti, demmo notizia di un allarme scattato in centro e del repentino intervento da parte di Polizia e Carabinieri.

Un'azione congiunta che ha prodotti gli effetti sperati, ossia assicurare alla giustizia i predoni di turno.

I militari dell'Arma della sezione radiomobile della Compagnia di Termoli e personale del locale Commissariato di via Cina hanno tratto in arresto un 19enne ed un 18enne, entrambi titolari di precedenti di polizia e residenti in provincia di Foggia, poiché colti in flagranza del reato di concorso in tentato furto aggravato, oltretutto denunciati anche alla Procura per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, è stato anche deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso un 15enne residente in provincia di Foggia, oltre che per furto aggravato anche per falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'intervento è stato effettuato sul lungomare Cristoforo Colombo, dopo avere forzato il nottolino di accensione di un ciclomotore nel tentativo di asportarlo, si erano quindi dati alla fuga a piedi, venendo però tempestivamente individuati e fermati dalle forze dell'ordine poco distanti dal luogo di commissione del reato.

Le perquisizioni personali a carico degli stessi hanno fatto rinvenire addosso ai due maggiorenni un cacciavite ciascuno.

Il minorenne, che inizialmente aveva anche fornito generalità false, veniva invece trovato in possesso di un tirapugni.

Quanto complessivamente rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa di essere depositato presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

Il 19enne ed il 18enne, appurate le loro chiare responsabilità penali in relazione alle fattispecie di reato a loro ascritte, sono stati tratti in arresto e tradotti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Larino, che successivamente, appurata la legittimità degli arresti eseguiti, disponeva comunque la liberazione degli stessi in assenza di ulteriori esigenze cautelari.

A carico del 15enne si procedeva invece al deferimento in stato di libertà per tutte le fattispecie di reato attribuitegli.

Quanto fatto nell’occasione dai Carabinieri della Compagnia di Termoli e da personale del locale Commissariato dimostra, ancora una volta, la fondamentale importanza rivestita dalla presenza costante ed attenta delle Forze di Polizia sul territorio e della necessaria sinergia tra le stesse, che hanno consentito di individuare gli autori delle condotte delittuose in questione e procedere tempestivamente a loro carico.