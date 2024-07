Bagnante annaspa tra le onde, salvato dai bagnini sul litorale Nord

TERMOLI. Bagnini in mare coi mosconi per un nuotatore in difficoltà, che stava facendo il bagno nonostante il mare agitato.

Un bagnante di mezza età nel tratto di mare prospiciente al lido Mistral stava annaspando, quando ha dato l’allarme, si era avventurato in acqua nonostante le condizioni meteomarine lo sconsigliassero.

In mare si sono portati i bagnini delle torrette Mistral-Perla e Lampara-Stella Marina, della Compagnia del Mare, che hanno provveduto a trarre d’impaccio il turista, che se l’è vista davvero brutta.

Per fortuna il salvataggio è stato tempestivo e per il malcapitato il ritorno a riva è stato senza nessuna conseguenza, se non un grande spavento.

Tante le persone che hanno seguito con apprensione l’episodio di salvamento.