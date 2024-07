La "Big Bench" ufficiale a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia ha la sua Big Bench ufficiale, la panchina gigante e colorata della “Fondazione Big Bench Community Project” che è stata posizionata lungo il percorso del Tratturo Centurelle-Montesecco, sulla strada che dal Santuario della Madonna di Bisaccia conduce al Parco dei Calanchi.

Si tratta di un’opera suggestiva e che dona ai visitatori che si siedono su di essa la sensazione di godersi la vista del territorio circostante come se si tornasse di nuovo bambini; lo skyline della Big Bench n. 369 è quello del paese di Montenero di Bisaccia, con una visuale che spazia anche sul paesaggio circostante dei Calanchi, del Santuario Rupestre conosciuto come “Grotta della Madonna”, del mare sullo sfondo e del Santuario della Madonna di Bisaccia.

L’iniziativa, partita circa tre anni fa grazie all’intuizione e all’interessamento dell’assessore comunale Loredana Dragani, è stata poi condivisa con l’associazione Pro Loco Frentana la quale, dopo il periodo Covid, ha iniziato il lungo iter procedurale che prevedeva, tra le altre cose, la realizzazione della grande panchina con soli fondi privati, escludendo di fatto Comuni e altri enti pubblici.

“Finalmente la Big Bench a Montenero di Bisaccia diventa realtà – il commento dell’assessore Loredana Dragani e del sindaco Simona Contucci – e siamo felici che, a breve, questa grande panchina sarà definitivamente fruibile, dopo la realizzazione degli scalini e il posizionamento della cartellonistica.

Esprimiamo inoltre soddisfazione per la sinergia instaurata con la Pro Loco Frentana, che ha raccolto anche questa sfida: siamo certi che la nuova opera diventerà presto motivo di attrazione per il nostro paese e costituirà un ulteriore stimolo per visitare questo territorio, anche per chi ama la fotografia; e a proposito di foto, ringraziamo Giuseppe D’Aulerio per aver scattato e fornito la prima immagine ufficiale della Big Bench.

La data dell’inaugurazione ufficiale sarà comunicata prossimamente”.