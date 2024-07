Nuova ondata di sequestri sugli autovelox ritenuti illegali, San Martino sulle testate nazionali

SAN MARTINO IN PENSILIS. Da un anno all’altro si ripropone il tema degli autovelox illegali e ancora una volta viene citata San Martino in Pensilis, tuttavia, contattato da noi, il sindaco Giovanni Di Matteo, che peraltro non gestisce direttamente l’impianto come ente locale, ma è affidato a una società terza, riferisce di non aver ricevuto alcuna comunicazione a riguardo.

A muoversi è stata la Polstrada di Cosenza, che ha nuovamente sequestrato alcuni autovelox ritenuti illegali attivi sulla rete stradale provinciale e non solo.

«Il provvedimento riguarda misuratori di velocità attivi anche in altre zone d'Italia, è stato emesso dal gip nell'ambito di un'attività d'indagine delegata dalla Procura di Cosenza e a seguito delle risultanze degli accertamenti sulla "non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo la statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza e la statale 106», riferisce l’Ansa.

Il sequestro riguarda apparecchiature presenti in vari comuni e città quali Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis.