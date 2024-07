Ancora roghi diffusi sul territorio, in volo l'elicottero dei Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Dal 15 giugno ad oggi sono più di 23mila gli interventi di incendi di vegetazione divampati in tutta Italia (fonte Viminale).

Il clima torrido di questi ultimi giorni e il vento hanno fatto aumentare i casi di incendi anche nella nostra regione.

Anche oggi diversi gli ettari di vegetazione e bosco interessanti dagli incendi, le squadre Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano e la squadra antincendio boschivo hanno lavorato su più fronti in tutto il basso Molise anche con il supporto dell'elicottero della Protezione Civile della Regione Molise, nel video le operazioni di spegnimento a Ururi, mentre in tarda mattinata un vasto incendio si è propagato alle porte di Tufara che ha visto per alcune ore al lavoro una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con autopompa, modulo antincendio e autobotte e due squadre Aib della Protezione Civile di Riccia e Baranello con altri due automezzi.