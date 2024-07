Cade in bici sul viale Marinai d'Italia, 16enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un ragazzo di 16 anni, che abita in città, si è fatto male cadendo in bici sul viale Marinai d'Italia. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, con l'automedica, e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l'hanno soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.