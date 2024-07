Scontro auto-scooter in via Corsica: padre e figlio medicati al Pronto soccorso

TERMOLI. Padre e figlio di Campomarino rimasti coinvolti nella serata di ieri in un incidente stradale su via Corsica. Viaggiavano in sella al loro scooter, quando hanno impattato contro una macchina, finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Termoli, che hanno rilevato il sinistro e disciplinato la circolazione, permettendo l'intervento del 118 Molise, con l'automedica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il 53enne e il 15enne al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo; per fortuna conseguenze non gravi per loro, medicati per delle escoriazioni.