Caduta in casa per 88enne, soccorsa da Vigili del fuoco e 118 al sesto piano

TERMOLI. Soccorso a persona quello effettuato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dal 118 Molise, con l'automedica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Una signora di 88 anni, che abita al sesto piano di uno stabile in via Corsica è caduta a terra e non riusciva a rialzarsi.

Sentendo le lamentele della donna, un vicino si è prodigato nell'allertare i soccorsi, che sono intervenuti e sono riusciti a entrare nell'appartamento, soccorrendo l'anziana, che per fortuna non ha subito conseguenze gravi, tanto che non è stata nemmeno trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.