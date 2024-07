Furti sulla costa, plauso della Confesercenti dopo arresti e denunce

TERMOLI. A seguito delle operazioni congiunte tra i Carabinieri della Compagnia di Termoli e del locale Commissariato della Polizia di Stato, che pochi giorni fa hanno posto in arresto due malviventi di origine foggiana, autori di diversi atti criminali, il presidente di Asec -Confesercenti Molise, Pasquale Oriente esprime il suo apprezzamento per l'importante lavoro svolto a tutela di cittadini e turisti.

In particolare elogia l'attenzione e l'impegno della Prefettura di Campobasso che in questi mesi ha dato luogo ad un vero e proprio piano di sicurezza basato sulla sinergia tra le forze dell'ordine presenti sul territorio. Gli arresti e le denunce della scorsa settimana rappresentano un segnale importantissimo. Un plauso a vice comandante provinciale dei Carabinieri, Alessandro Vergine, che in collaborazione con il Questore di Campobasso, ha condotto un'operazione atta a contrastare duramente la lunga ondata di furti messi a segno soprattutto in territorio di Campomarino e Termoli. Una piaga- ha concluso il presidente Oriente - che penalizza fortemente i nostri territori e che non può più essere tollerata".