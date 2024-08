Furti d'auto e controlli crescenti, fermate due vetture dalla Polizia in via Corsica

Tolleranza zero

TERMOLI. Forze dell'ordine sempre all'erta per tentare di sventare i reati predatori e i furti d'auto in particolare.

Nuova operazione compiuta nella tarda serata di ieri, in via Corsica, quando due vetture con andatura sospetta sono state fermate dagli agenti di Polizia. Un Doblò stava spingendo una Nissan e questo ha chiaramente portato i poliziotti a intervenire per controllare che stesse accadendo.

Un fenomeno che le statistiche ufficiali rispetto all'anno scorso non evidenzierebbe numeri così in salita, ma la percezione dell'opinione pubblica è differente e vede scattato un vero e proprio allarme sociale, tanto da essere affrontato in modo specifico negli ultimi incontri del coordinamento provinciale ordine pubblico e sicurezza.

Inizia il mese di agosto, quello col maggiore afflusso di turisti e l'auspicio è che nel combinato disposto tra prevenzione e repressione, l'inerzia possa cambiare.