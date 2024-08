Distacco di calcinacci, Vigili del fuoco intervenuti a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Serata movimentata quella di ieri a Campomarino lido, in via Crispi, dove nei pressi di una gelateria è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per la messa in sicurezza di uno stabile, da cui si era distaccato qualche calcinaccio dal cornicione.

La squadra del turno notturno del 115 è giunta sul posto con l'ausilio dell'autoscala, per raggiungere le parti ammalorate, per procedere così alla bonifica.