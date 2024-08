Grave il 19enne rimasto ferito sulla Bifernina, sarà trasportato in un altro ospedale

TERMOLI. Sono critiche, purtroppo, le condizioni del ragazzo alla guida della Fiat Punto bianca coinvolta nel tamponamento di oggi pomeriggio, avvenuto al km 69,400 sulla statale Bifernina.

L'auto condotta dal 19enne residente a Casacalenda si è scontrata con una macchina raccoglitrice di pomodori che stava procedendo nella medesima direzione, verso la costa.

Il giovane ha subito trauma cranico e toracico, per questo è stato disposto dai medici dell'ospedale San Timoteo di Termoli il trasferimento all'ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Purtroppo, nel nosocomio garganico non c'era posto e allora si opta per un'altra soluzione, si attende conferma per l'ospedale clinicizzato di Bari.

Sul posto erano intervenuti il 118 Molise dalla postazione di Larino, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia stradale.