Stabili le condizioni del 19enne trasferito al Policlinico di Bari

L'incidente sulla statale Bifernina

TERMOLI. E’ stato trasferito nella serata di ieri, poco prima delle 18.30 e trasportato a Bari, nel reparto di Chirurgia toracica, il 19enne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 13.40 sulla statale Bifernina, al km 69,400, in direzione Termoli.

Il ragazzo era alla guida della sua Fiat Grande Punto bianca e per cause al vaglio della Polizia stradale ha tamponato una macchina agricola raccoglitrice di pomodori.

Urto violentissimo, che ha distrutto la parte anteriore della macchina, col giovane rimasto incastrato nell’abitacolo e liberato con l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e poi portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove è stato sottoposto a un intervento di drenaggio toracico.

Il politrauma subito dal conducente ha consigliato di rivolgersi a un ospedale clinicizzato, ma sia San Giovanni Rotondo che Foggia non avevano posto, così ci si è rivolti a Bari.

Il ragazzo ha superato senza problemi la notte, non è in pericolo di vita, per fortuna, ma il quadro clinico resta serio, le sue condizioni sono stabili.