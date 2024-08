Rubano mille euro, la Polizia li individua e recupera la refurtiva

TOLLERANZA ZERO sab 03 agosto 2024

CAMPOBASSO. La costante attività di contrasto ai reati predatori condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha portato all’identificazione e alla denuncia di due giovani tossicodipendenti originari del capoluogo.

Nella notte dello scorso 31 luglio, ignoti hanno forzato lo sportello di un furgone adibito a negozio ambulante posteggiato nei pressi della stazione ferroviaria di Campobasso, sottraendo merce per un valore complessivo di circa 1000 euro.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno subito avviato l’attività investigativa e, anche grazie alle dichiarazioni della persona offesa ed alle indagini sulla sua rete di conoscenze, sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili, due giovani residenti nel capoluogo. A seguito di mirate perquisizioni è stato possibile recuperare la refurtiva, poi restituita all’avente diritto.

I due soggetti, un ragazzo ed una ragazza di circa venti anni, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto ai sensi dell’art. 624 c.p.

Sono in corso accertamenti per verificare se i due si siano avvalsi di complici e se abbiano consumato reati analoghi in precedenza.