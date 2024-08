Temporale sulla città, processione annullata e San Basso portato dalla barca al Mercato ittico

Il corteo che porta la statua di San Basso dal "Nonno Rocco" direttamente al mercato ittico

TERMOLI. Altro che pioggia leggera, un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto alle 19 e dintorni sulla città: fulmini, tuoni, lampi, fuggi fuggi generale e la processione dalla barca del Santo al borgo antico e verso il mercato ittico ovviamente annullata a causa delle condizioni meteo.

Un corteo sparuto ha portato il Santo sotto le intemperie sino al mercato ittico, per la veglia notturna. La banda che era pronta si è riparata dove capitava nel paese vecchio e un peccato anche tutto il lavoro perso da ambulanti e bancarelle, giostrai ed esercenti in genere.

Lungomare Nord al solito non ha retto il troppo pieno dei tombini e si è allagato, con auto in panne, tombini saltati anche in periferia e straordinari per operai del Comune e Polizia locale.

Galleria fotografica