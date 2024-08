«Giuseppe Pica non c'è più, ciao amico»: il cordoglio alle Tremiti

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Se n'è andato a soli 49 anni. Cordoglio diffuso alle Isole Tremiti per la scomparsa di Giuseppe Pica.

«Stentiamo a crederci. La notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere e che nessuno accetta. A 49 anni Giuseppe Pica ci ha lasciati colto da un improvviso malore.

Ci ha detto addio in questo torrido agosto e ci fa stare veramente male. L’ultima volta lo abbiamo incontrato sulla motonave Santa Lucia in rientro a Termoli dove è deceduto. Qualche domanda, riflessioni che portavano al suo amore per le Isole, una tappa al bar per un caffè del comune amico Fabio.

Ciao, Giuseppe. Non dimenticheremo i tuoi occhioni curiosi e la tua stazza da finto burbero. Ti ricorderemo con quella immagine che ricorda quel nostro incontro sulla motonave. “Ora vengo”, ci dicesti. Per noi non sei mai andato via.

I funerali si celebreranno lunedì 5 agosto 2024, alle ore 11, nella chiesa di San Domino».