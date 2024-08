Incendi boschivi nel casertano, partono tre mezzi e 9 Vigili del fuoco dal Molise

CAMPOBASSO. In nottata è partita una colonna mobile, in assetto antincendio, per un'emergenza scattata a causa degli incendi boschivi divampati in provincia di Caserta.

Dal Molise sono partite 9 unità complessive, tra i comandi di Campobasso e Isernia, con tre automezzi.