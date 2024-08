Party notturni sulla spiaggia e sicurezza: 23enne colpito con una testata al volto

TERMOLI. Notte di San Basso, la prima, quella tra sabato e domenica, e nemmeno il meteo che ha spazzato via il litorale ha placato bollenti spiriti, con ragazzi che danno il peggio di loro.

Di stamani la polemica sulle condizioni in cui versava il centro della città, dove la manifesta inciviltà ha colpito ancora, ma nella notte trascorsa c’è chi ci ha rimesso anche a livello fisico.

Un 23enne è stato aggredito in uno dei party del lungomare Nord, subendo una testata da un quasi coetaneo.

Il ragazzo, che si era portato sulla spiaggia per vivere una serata di divertimento e non trascorrerla all’ospedale, è stato colpito al volto, rimediando una frattura al setto nasale.

Si è recato da solo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per essere medicato e sottoposto agli accertamenti del caso, con un dolore insopportabile, come avviene in simili circostanze.

Subito dopo dell’accaduto sono state avvertite le forze dell’ordine.

Un episodio che richiama alla indispensabile responsabilità le giovani generazioni, ma anche induce a riflessioni anche sulla sicurezza da implementare nelle occasioni di aggregazione più ampia come la notte di San Basso, che peraltro ha coinciso col primo fine settimana di agosto.

L’auspicio è che in questa notte che verrà a breve, non si replichino situazioni dallo stesso copione.