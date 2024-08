Prende fuoco una Sandero, Vigili del fuoco all'opera nel territorio larinese

LARINO. Che spavento per un giovane imprenditore larinese, quello di oggi, poco prima delle 14, quando la sua Sandero ha preso improvvisamente fuoco, mentre transitava lungo la sp 167, nel territorio frentano.

Le fiamme hanno avvolto il veicolo, divorandolo, per fortuna il conducente non avuto conseguenze, è riuscito ad allontanarsi prima che il rogo prendesse piede; lui si trovava in sopralluogo ad alcuni cantieri, dopo il maltempo di ieri che ha imperversato nel basso Molise.

A intervenire sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, insieme ai Carabinieri della compagnia di Larino. L'incendio è stato estinto e la zona messa in sicurezza, con l'ausilio dell'Arma per disciplinare la viabilità.