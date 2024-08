Ritrovate due auto rubate altrove dalla Polizia locale

TERMOLI. Sale il conto delle autovetture rubate in precedenza e poi recuperate dalla Polizia locale di Termoli e restituite ai legittimi proprietari, che magari disperavano di ritrovarle.

Un fenomeno percepito come allarme sociale, quello dei reati predatori, specie con bersaglio i veicoli (di diversa natura), anche se come ribadito in precedenza, i numeri non manifesterebbero una vera e propria escalation, forse perché già standardizzati su un numero da soglia significativa.

Così, gli agenti di Piazza Kennedy, a seguito di controlli intensificati di polizia stradale, hanno rinvenuto 2 veicoli di provenienza furtiva nei giorni di San Basso, sia sabato 3 agosto, che ieri.

Il primo è una Fiat Punto rubata a metà marzo nel comune di Triggiano (BA); il secondo è una Fiat Panda, rubata il 1° luglio a Campomarino

Le due macchine avevano evidenti segni di effrazione sulle portiere lato guida e centraline alterate.