Violenze e stalking alla ex fidanzata minorenne, scatta il braccialetto elettronico

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un'ordinanza per l'applicazione della Misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, anche mediante l'utilizzo di apposito braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Campobasso Ufficio GIP in accoglimento alla richiesta di questa Procura, a carico di un ragazzo italiano ventenne residente nel capoluogo.

La misura in questione è stata applicata a carico del giovane, resosi responsabile di tutta una serie di riprovevoli atteggiamenti nei confronti della propria fidanzata, ancora minorenne, configuratisi nel corso del tempo mediante diverse tipologie di fatti che configurano il reato di atti persecutori. In particolare l'indagato, nel corso della relazione sentimentale con la minore, non le permetteva di praticare sport, frequentare amicizie al di fuori della loro relazione, controllava il modo di vestire della ragazza e - nel momento in cui la giovane con non poca sofferenza decideva di troncare la relazione - poneva in essere tutta una serie di atteggiamenti finalizzati al controllo della vita della ragazza, anche tramite amici e conoscenti, arrivando a picchiare un amico che si trovava in compagnia della stessa. La minore riusciva, con grande sforzo e tanta sofferenza, a raccontare al personale del citato ufficio di polizia quanto patito ad opera dell'ormai ex fidanzato, aggiungendo di essere stata anche vittima, in alcune circostanze, di atteggiamenti fisicamente violenti ad opera del giovane, peraltro fatti che venivano confermati anche da alcuni familiari e amici della minore.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una tipologia di reato che vede vittime giovani donne le quali, decise a mettere fine ad una relazione sentimentale non più accettabile, si trovano a dover denunciare comportamenti inappropriati tenuti dagli ex fidanzati e/o compagni.

La vicenda rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare - tra gli obiettivi di questa Procura - è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati.