Parcheggi selvaggi, corse saltate e rimozioni

TERMOLI. Via Duca degli Abruzzi, viaggio di sola andata per l'inferno del parcheggio selvaggio. Un autobus è rimasto bloccato nei pressi della stazione ferroviaria. Traffico deviato dalla Polizia locale, corse saltate, un quadro davvero poco edificante che si rinnova sin troppo spesso.

Soluzione inevitabile quella di una multa salata e la rimozione col carro attrezzi, esattamente come avvenuto al porto due giorni fa. La tolleranza zero sembra nemmeno bastare nelle intenzioni, perché ormai è "tana libera tutti". Ma occorre trovare seriamente una soluzione al vulnus parcheggi, che non siano soltanto chiacchiere e progetti virtuali. Altrimenti si alimentano solo gli atteggiamenti poco civili e i relativi disagi.