Incidente stradale in via Corsica, donna investita da uno scooter

TERMOLI. Incidente stradale nella serata di oggi in via Corsica, poco prima delle 20.30.

Uno scooter con due giovani in sella, per cause al vaglio degli agenti di Polizia del commissariato di Termoli, ha investito una donna, trasportata dal 118 Molise, intervenuto con l'automedica e i volontari della Misericordia di Termoli al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.