Vigili del fuoco recuperano un vitello caduto nella scarpata

ISERNIA. Ieri sera, lunedì 5 agosto 2024, mentre una mandria di bovini erano al pascolo nei pressi del fiume Vandra; un vitello, nato da poche ore, è caduto per la scarpata con una caduta complessiva di oltre 15 metri.

Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Isernia che hanno recuperato il vitello consegnandolo al proprietario per le cure del caso. Nonostante la rovinosa caduta il vitellino sembra non abbia avuto danno permanenti.