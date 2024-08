«Quanto è difficile applicare la tolleranza zero»

TERMOLI. La battaglia sulla tolleranza zero non è difficile da concepire, ma non è semplice da applicare.

Perché sul degrado e l’inciviltà sono diversi gli aspetti da considerare e anche le prerogative da tenere in debita considerazione. Interessi privati e pubblici, diritti e doveri, in un’estate dove tutti si lamentano, si dice che non ci sia gente in giro, ma trovare tavolini liberi non è impresa facile.

Uno nostro lettore, G. T,. ha evidenziato tre punti critici, fenomeni su cui chiede di intervenire, proprio perché evidenzia «Quanto è difficile applicare la tolleranza zero».

Una mission che l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha messo al centro della sua azione amministrativa, da solo un mese avviata, dopo la distribuzione delle deleghe in municipio.

«In questi giorni mi capita di leggere sovente dichiarazioni sulla tolleranza zero. Direi ottima iniziativa se viene applicata nel quotidiano e non su singoli casi ad effetto. C'è una piazzetta a Termoli nota a tutti dove quotidianamente si materializzano questi 3 fenomeni 1) sequestro del suolo pubblico non ci si cammina più, 2) Musica che fa vibrare i muri 3) sporcizia, puzza, degrado da non poter passare la mattina. Parlando con alcuni residenti in zona mi dicono che da anni vengono denunciate queste situazioni senza alcun intervento di tolleranza zero. Un suggerimento gratuito potrebbe essere iniziare da questa piazzetta a dimostrare con i fatti questa tanto decantata tolleranza zero».