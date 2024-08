Tentano di introdurre in carcere a Campobasso hashish e cocaina, squadra mobile arresta due termolesi

CAMPOBASSO. Il fenomeno della droga in carcere, che viene passata ai detenuti nelle forme più disparate, è una delle piaghe da debellare del mondo penitenziario.

Ma per fortuna l'operato delle forze dell'ordine riesce a mitigarlo, com'è avvenuto nelle scorse ore in via Cavour, nel capoluogo, dove nei pressi della locale casa circondariale e di reclusione, due termolesi sono stati sorpresi e arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura.

La coppia di pusher "lanciatori" è stata trovata in possesso di un panetto di hashish e di 30 grammi di cocaina. Prosegue l'attività d'indagine da parte della Polizia di Stato, dopo il duplice arresto.