Colpo di calore a una bagnante in spiaggia, soccorsa dal 118

TERMOLI. Momenti concitati nella tarda mattinata di oggi sul lungomare Nord di Termoli.

Una bagnante, che si era recata in spiaggia in uno dei lidi più centrali del litorale, ha subito un improvviso colpo di calore ed è stato necessario far intervenire il 118 Molise, intervenuto coi medici e i volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato la donna al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Polizia. Stamani la temperatura ha sfiorato ancora i 32 gradi, in aumento rispetto a ieri.