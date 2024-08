Rubano la Stelvio a un turista che deve rientrare in Svizzera, furti e disagi sulla costa

TERMOLI. Una vacanza funestata dai ladri, purtroppo. Con danno evidente e soprattutto disagi. La piaga dei furti d'auto sembra non avere tregua e così a rimetterci, ancora una volta con un'Alfa Romeo Stelvio, tra le vetture più gettonate dai banditi (due ne erano state rubate in centro solo la scorsa settimana), è un termolese 40enne che risiede e lavora in Svizzera, a Basilea.

Era arrivato venerdì scorso in Molise, per trascorrere una settimana di vacanza, facendo la spola tra la costa e Santa Croce di Magliano, le due località di origine dei genitori.

Lunedì sera ha parcheggiato la Stelvio in uno degli stalli bianchi su via Magellano, ma non l'ha più trovata e ora, dovendo rientrare in Svizzera, con moglie e due bimbi piccoli, è stato particolarmente complicato mettere assieme i tasselli per riuscire a rientrare. Non è ammissibile che si affrontino questo genere di rischi nel venire in vacanza in città.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Termoli ed è stata attivata l'assicurazione, che però ha i suoi tempi e per il viaggio di ritorno, attraverso treni da prenotare d'urgenza, non è stata una passeggiata. Maledetti ladri.