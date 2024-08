Rubato treruote Apecar in viale Padre Pio

TERMOLI. Automobili, mezzi da cantiere, scooter, bici elettriche e ora anche un treruote Apecar. I ladri non fanno differenza.

«Rubato nel primo pomeriggio di ieri in viale padre Pio un veicolo Apecar 50 bianco, chiunque l’abbia visto è pregato di contattare la redazione o segnalare alle forze dell’ordine; con due spondine d’acciaio. hanno rubato un tre ruote con cui il nonno portava in giro i nipotini, per loro era un bene affettivo, chiunque l’abbia visto, grazie».