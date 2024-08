Ondata di maltempo nell'entroterra, Vigili del fuoco impegnati a fondo

ISERNIA. Nel pomeriggio di ieri, un violento temporale ha investito la provincia di Isernia.

Circa 20 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia per le condizioni meteo avverse. Nelle foto allegate, a Monteroduni, un albero è stato sradicato e a sua volta nella caduta ha travolto la linea aerea dell’energia elettrica, il palo dell’energia elettrica, la recinzione di una abitazione oltre a provocare danni alle tubazioni del gas e a bloccare la strada.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. In questo caso i vigili del fuoco hanno tagliato sia l’albero sia il palo Enel oltre a chiudere la tubazione del gas ripristinando la circolazione delle auto. Per gli interventi di ripristino definitivi allertati Enel e Compagnia del Gas. Per il blocco della circolazione e per deviare il traffico sulle arterie secondarie presenti i Carabinieri della locale stazione.

Galleria fotografica