Il dosso smantellato è stato rimosso dal Comune, ora va ripristinato

TERMOLI. Tempo fa l'amministrazione comunale di Termoli, su impulso dell'assessorato ai Lavori pubblici, installò dei dossi in alcuni punti sensibili del traffico cittadino, tra cui via Caduti sul lavoro.

Purtroppo, a conclusione del cantiere per 2i Rete Gas, curati dalla ditta Almacis, il dosso è stato smantellato, per permettere il ripristino del manto di asfalto, ma non è stato più rimesso al suo posto, coi pezzi abbandonati a latere, in mezzo alla collinetta che separa via del Molinello. Degrado e insicurezza in un colpo solo, come ci ha evidenziato un lettore:

«Mi sto chiedendo perché, dopo aver asfaltato la via Caduti sul lavoro, non si è ripristinato il dissuasore di velocità, anzi si è lasciato lì dismesso a bordo strada. Cosa costava, anche in termini di costi portarlo via e smaltirlo».

Successivamente, è intervenuta la manutenzione dei Lavori pubblici, che ha rimosso il dosso abbandonato, ora non resta che farlo ripristinare da chi l'ha smantellato.

Galleria fotografica