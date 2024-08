Scontro vicino alla recinzione di una casa, «A Rio Vivo la sicurezza latita ancora»

TERMOLI. Al di là dei due feriti condotti ieri, nel tardo pomeriggio, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ci sono risvolti di sicurezza urbana nello scontro avvenuto nella zona di Rio Vivo.

Un residente ha visto le auto piombare a ridosso della sua abitazione e ha deciso di dare libero sfogo: «Dopo un pomeriggio piuttosto intenso e imprevisti; la dinamica dell'incidente è l'ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che la zona continua ad essere altamente pericolosa ma nonostante ciò, l'amministrazione continua letteralmente a ignorare.

Negli ultimi anni più e più volte sono andato a perdere ore della mia vita al comune di Termoli, per chiedere ad amministratori, assessori e responsabili del settore urbanistica, il motivo per cui buona parte della strada di Rio Vivo è stata messa in sicurezza con isole spartitraffico e rallentatori, mentre il tratto finale che poi quello più rettilineo, non ha ricevuto nessun sistema di dissuasione alle alte velocità, nonostante detto tratto si concluda (o naturalmente percorrendolo in senso inverso, inizi) con un tornante privo di barriere e cunette, la cui traiettoria viene normalmente percorsa ad alta velocità, che naturalmente viene poi mantenuta sui successivi rettilinei.

Questo comporta un notevole rischio sia per chi si trova suo malgrado a dover invadere l'altra corsia per poter accedere alla propria abitazione, sia ancor di più per animali, bambini o chiunque si trovi lì in zona.

Nello specifico potremmo parlare dell'ennesima circostanza in cui "è andata bene "perché in quel momento nessuno stava percorrendo quel tratto sugli scandalosi marciapiedi presenti in zona, altrimenti in questo momento staremo a parlare del morto del giorno o visto che va molto di moda, della "tragedia".

Ebbene, Io non penso che si possa parlare di tragedia quando l'intera amministrazione sa benissimo che la situazione qui è, e continua a rimanere pericolosa da anni, ma nonostante ciò ci si nasconde dietro un dito, con la solita barzelletta della mancanza di soldi, quando si sa bene che per fare un paio di rallentatori, ossia due rialzi di catrame, ci vorranno un migliaio di euro: cifra evidentemente troppo esosa soprattutto per una cittadina che annualmente "investe" in cose ben più importanti, tipo concerti e fuochi d'artificio, no? Inutile dire che qui i residenti sono stanchi di queste barzellette, perché qui le tasse le si paga come le paga chiunque e non ci si aspetta di ricevere la luna ma il minimo sindacale, ossia la sicurezza di poter uscire per strada e poter contare di non essere ammazzati. Il minimo che qui sembra diventi utopia».