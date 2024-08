Scivola nel sentiero durante un'escursione, soccorsa una 47enne

ISERNIA. Appena concluso un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), su richiesta della Centrale operativa del 118, per una donna di 47 anni, residente a Casapulla (Caserta), scivolata lungo il sentiero durante un'escursione presso le cascate di Carpinone riportando una ferita all'arto inferiore sinistro. A seguito dell'incidente e della richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 ha attivato il Cnsas che è intervenuto tempestivamente presso il luogo del sinistro. Sul posto presente anche la postazione territoriale del 118 di Frosolone.

La donna è stata immobilizzata dal personale tecnico del Cnsas e dal personale sanitario presente sul posto su di una barella in dotazione al Soccorso Alpino mediante la quale è stata poi evacuata fino alla viabilità ordinaria, dove un'ambulanza era già in attesa per il trasporto della ferita verso la struttura sanitaria più vicina.

Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Galleria fotografica