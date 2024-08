I problemi alla rete idrica montenerese non vanno in ferie

MONTENERO DI BISACCIA. I problemi alla rete idrica montenerese non vanno in ferie. Ci sono alcune rotture ancora in corso. Problemi vecchi e nuovi che si intersecano lungo l'acquedotto montenerese.

Da diversi giorni non c'è una chiusura dell'acqua su tutto il territorio urbano e campagne (la Marina ha un'altra linea).

In via Palermo è segnalata da giorni una perdita che fa affiorare l'acqua sull'asfalto, con conseguente piccolo ruscello. Invece è di ieri l'avviso diramato dal Comune sulla chiusura di una zona circoscritta, precisamente le vie Marconi, Venezia e Zara. La terza, si trova sulla rotatoria in zona Bivio, all'incrocio tra le vie Argentieri, Martiri di via Fani, Baracca e De Gasperi.

Da giorni non è necessario chiudere l'acqua, specie di notte, per far riempire il serbatoio. Era ciò che scatenava i sistematici colpi d'ariete nelle settimane passate. Secondo indiscrezioni non sarebbe più necessario chiudere perché la Molise acque ha aumentato la fornitura in litri al secondo. Arriva più acqua, non è necessario chiudere per far riempire il serbatoio.