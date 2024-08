In via Duca degli Abruzzi multate almeno 25 auto in sosta vietata

TERMOLI. In via Duca degli Abruzzi la fiera della sosta selvaggia colpisce ancora, ma non sono i Jedi di Star Wars, sono soltanto gli automobilisti indisciplinati, che come ufo giungono in città, o vi si spostano, se residenti in altri quartieri, e parcheggiano dove e come capita.

Immaginiamo l'umore e lo spirito con cui i conducenti della Gtm approcciano il turno serale che li vede passare accanto ai binari della ferrovia, consapevoli del Far-West che andranno ad affrontare.

Ieri sera il copione, ormai consunto, si è rinnovato per l'ennesima volta e gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato almeno 25 veicoli in sosta vietata, dopo che la "circolare" proveniente dalla zona di San Pietro e diretta al centro era rimasta intrappolata come sovente accade.

Al di là del mancato rispetto del Codice della Strada, probabilmente, sarebbe opportuno rivedere la viabilità in quel tratto.