Incendi boschivi: Vigili del fuoco dal Molise in missione nel Salento

CAMPOBASSO. Continua l'estate torrida e continua l'emergenza incendi su tutto il territorio nazionale. Stamattina sono partiti tre automezzi e nove unità della colonna mobile in assetto antincendio dai comandi dei Vigili del fuoco di Campobasso e Isernia per l'emergenza incendi boschivi in provincia di Lecce.