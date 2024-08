Rispetto delle regole e delle persone, donna investita e insultata

TERMOLI. Investimento segnalato su Facebook, nel gruppo Afdm, riferito alla tarda mattinata di oggi: «Poco fa sul lungomare nord è stata investita una signora con la bambina sulla "pista ciclabile" in procinto delle strisce, stava per attraversare...(Quindi tutto in regola non stava passeggiando o abusivamente sostando sulle strisce) e non arrivava nessuno in entrambi i sensi.

Un bambino (perché di bambino si tratta) con una bici elettrica modificata ha investito la signora, la bambina per un pelo se l'è scampata. Il bambino non si è fermato per di più ha insultato la signora dicendole che l'aveva chiamata per farla spostare. Ma noi eravamo lì, questo bambino è arrivato in volata e non ha frenato. Tant'è che noi vedendolo in volata arrivare, non abbiamo fatto in tempo ad avvertire la signora.

Non abbiamo fatto in tempo neanche a fermarlo e da lì abbiamo capito che la bici era modificata, perché si è dileguato senza fermarsi, riprendendo immediatamente velocità. La signora si è fatta male alla schiena e a un polpaccio. È stata medicata sul posto al lido La Vela».