Furto d'auto in via Inghilterra, «Bisogna migliorare l'illuminazione, scelgono le zone più buie»

TERMOLI. Non scema l’allarme sociale per i furti d’auto in città e alcuni turisti hanno segnalato e documentato con un video il furto di una vettura avvenuto intorno all’1.30 in via Inghilterra. Stavolta, è stato anche avvertito in presa diretta i Carabinieri della compagnia di Termoli, che sono intervenuti, ma il veicolo ormai era già diretto altrove.

A latere del furto, il cittadino ha voluto anche evidenziare la necessità di migliore illuminazione notturna. Secondo le testimonianze, c’erano quattro ragazzi con zaini nel parchetto adiacente, che si stavano aggirando in zona. L’auto rubata aveva le 4 frecce lampeggianti da alcuni minuti, «Poi uno di loro è salito e partito velocemente – ci viene riferito da chi ha assistito al furto - probabilmente avevano fatto un primo tentativo, poi hanno atteso che non ci fossero persone per strada. Vi posso assicurare che l'illuminazione notturna è scarsa, anche rispetto alle strade adiacenti. Anche i vicini hanno segnalato altri furti nelle settimane precedenti. Privilegiano auto posizionate dove c'è scarsa illuminazione».