Lo stillicidio delle Alfa Romeo Stelvio, ne è stata rubata un'altra a Campomarino

CAMPOMARINO. L'allarme sociale derivante dai furti d'auto vede particolarmente i turisti sulla costa molisana, spesso bersaglio dei malviventi. Giorni fa abbiamo dato conto di una testimonianza proveniente da Campomarino lido, che mise in evidenza come le vittime di questi reati predatori segnalano il furto della loro auto con tanto di targa, modello, luogo dove è avvenuto direttamente sui social, oltre che denunciarli alle forze dell'ordine. «Se non si trova una soluzione molti turisti non torneranno!»

Ebbene, l'ennesimo esempio è venuto nella mattinata di ieri, quando un utente del gruppo Campomarino lido ha postato la foto della sua Alfa Romeo Stelvio, rubata nella notte tra lunedì e martedì.

«Alfa Romeo Stelvio colore blu metallizzato. Hanno fatto sparire la mia macchina, chiedo a tutti chi ha potuto vedere qualcosa di contattarmi in privato».

Vero e proprio stillicidio per questo modello, come sanno bene i nostri lettori, di cui recentemente più volte abbiamo trattato in cronaca i furti commessi sulla riviera. Ci sono motivazioni particolare, che non vogliamo qui ripercorrere, ovviamente, ma mettono i malintenzionati nelle condizioni di poter "soffiare" questi veicoli adottando una tecnica particolare.