«Stalli per invalidi "abusati" da chi non ha diritto e disabili multati»

TERMOLI. Tra tolleranza zero e sensibilità, dove arrivano i diritti civili e finisce la libertà?

L’estate 2024 (a dire il vero non molto dissimile dalle precedenti) passerò agli annali con le polemiche su rumori, degrado e inciviltà. Ciò significa che si dovrà lavorare molto da settembre a maggio per migliorare la situazione in vista dell’estate 2025, su versanti diversi e se nella programmazione è compito delle istituzioni, sul profilo dell’educazione la sfida appare più ardua, per non dire improba.

Lo spunto e la contestuale segnalazione, viene tratta da una nota inviataci dal signor Luigi P.

«Vorrei segnalare che sul lungomare Nord la Polizia locale ha multato disabile con ridotta capacità motoria solo perché aveva parcheggiato sulle strisce riservate a motocicli. In nessun Paese della Unione europea tranne quando c’è intralcio alla circolazione la polizia eleva queste multe.

Il disabile aveva mandato al sindaco e presidente della regione Molise una raccomandata chiedendo di mettere più posti riservati ai disabili nel tratto spiaggia centro, ma senza riscontro. Gli stalli per disabili già a tarda mattinata si trovano occupati da motocicli rendendo la mobilità un dramma.

Nel verbale, come beffa, hanno pure scritto che era esposto contrassegno disabili».

Il signor Luigi ci ha anche riferito, dopo un confronto telefonico, che ci sono altri disabili nelle stesse condizioni, cioè multati, che però rinunciano a farsi valere in sede di ricorso.