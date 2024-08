Conferimenti errati a Campomarino, controlli di Polizia locale e guardie ambientali dell'Aisa

Tolleranza zero mer 14 agosto 2024

CAMPOMARINO. In questi giorni la Polizia Locale di Campomarino, con la collaborazione delle guardie ambientali dell'associazione Aisa, è impegnata nei controlli sugli errati conferimenti dei rifiuti che avviene nelle eco-isole dislocate al Lido.

In particolare i controlli sono finalizzati al rispetto dell'orario di conferimento che deve obbligatoriamente avvenire tra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo.

Tali controlli sono effettuati per evitare che il conferimento di rifiuti avvenga in qualsiasi orario della giornata tale da congestionare i cassonetti predisposto alla raccolta dei rifiuti ed evitare che i rifiuti rimangano al loro interno per moltissime ore, creando inconvenienti igienico sanitari, dovuto anche alle eccessive temperature, prima del ritiro previsto da parte dei mezzi della ditta appaltatrice.

La sanzione prevista per errato conferimento è prevista dal regolamento sulla gestione dei rifiuti che prevede una sanzione pecuniaria di euro 166,70.

Sui cassonetti e sulle isole ecologiche destinate alla raccolta dei rifiuti al Lido di Campomarino sono stati affissi, da parte della ditta che gestisce il servizio, la cartellonistica che spiega le modalità e gli orari previsti per il conferimento dei rifiuti di derivazione domestica.