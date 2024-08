Scontro auto-scooter sulla statale 16, trentenne finisce al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Scontro auto-scooter sulla statale 16, nel territorio di Campomarino, nei pressi del distributore di carburante Tamoil. L'incidente ha coinvolto una Lancia Musa nera e uno scooter Burgman.

Ad avere la peggio il 30enne in sella al veicolo a due ruote, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli con diverse escoriazioni, dal 118 Molise, intervenuto con l'automedica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza; nessuna conseguenza per il 22enne alla guida della Musa. Rilievi affidati alla Polizia locale, sul posto anche i Carabinieri della stazione di Campomarino, per disciplinare il traffico.