Bimba si allontana nel borgo, ritrovata dalla Polizia locale

TERMOLI. Attimi di paura, ma con un lieto fine, ieri sera, intorno alle 22. Una bimba piccola si era allontanata nel borgo antico e i familiari hanno chiesto aiuti alla Polizia locale.

Dopo aver visionato una foto della bimba, gli agenti hanno percorso le vie del paese vecchio, trovandola nei pressi della cattedrale, facendola riabbracciare ai suoi cari, che hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo.

Un episodio che sottolinea l'importanza di avere presidi di prossimità non soltanto dedicati alla repressione delle infrazioni del Codice della strada e la disciplina della viabilità, ma un servizio a tutto tondo verso la collettività. Un plauso ai due agenti di stanza in via Roma.